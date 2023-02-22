Совет Федерации единогласно поддержал законопроект о приостановке договора об СНВ-3 между Россией и США.

Документ был внесен в Государственную думу России президентом Владимиром Путиным. Ранее глава государства сообщил об этом в ходе своего послания Федеральному собранию.

Депутаты ГД РФ также поддержали предложение главы государства. Законопроект превратиться в закон в день его официального опубликования.

Напомним, документ был подписан в 2010 году. Он предполагал сокращение ядерных арсеналов обоих государств.