Совет Федерации единогласно поддержал законопроект о приостановке договора об СНВ-3 между Россией и США.
Документ был внесен в Государственную думу России президентом Владимиром Путиным. Ранее глава государства сообщил об этом в ходе своего послания Федеральному собранию.
Депутаты ГД РФ также поддержали предложение главы государства. Законопроект превратиться в закон в день его официального опубликования.
Напомним, документ был подписан в 2010 году. Он предполагал сокращение ядерных арсеналов обоих государств.
Нескладная речь Байдена в Польше отозвалась негативом в американских СМИ
Выступление Байдена больше было похоже на предвыборное турне, в то время как рядовые американцы испытывают колоссальные трудности.
Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования
В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения
Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями
Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство