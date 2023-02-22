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  • Опубликована сегодня в 16:14

Совет Федерации поддержал законопроект о приостановке договора СНВ-3

Совет Федерации единогласно поддержал законопроект о приостановке договора об СНВ-3 между Россией и США.

Документ был внесен в Государственную думу России президентом Владимиром Путиным. Ранее глава государства сообщил об этом в ходе своего послания Федеральному собранию.

Депутаты ГД РФ также поддержали предложение главы государства. Законопроект превратиться в закон в день его официального опубликования.

Напомним, документ был подписан в 2010 году. Он предполагал сокращение ядерных арсеналов обоих государств.

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