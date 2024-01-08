Гидрометцентр: на сколько в Москве задержится тепло и когда вернутся морозы

Согласно прогнозам, после долгих морозов в пределах 20-25 градусов, которые держались в течение всего новогоднего периода, наступит потепление.

Прогнозируется, что уже во вторник, 9 января, температура воздуха поднимется до -9 градусов, а в среду ожидается -4 градуса. Смена погоды — это естественное явление, нет в этом ничего загадочного. Через Москву пройдет активный циклон с Атлантики, и на восточной границе этого циклона воздушные массы станут более тёплыми, сообщает "ФедералПресс".

Поэтому завтра температура будет, если не тёплой, то вполне "нормальной", сообщил Вильфанд. Однако потепление будет недолгим. Уже в пятницу, 12 января, ожидается похолодание, и морозы вернутся в столицу к старому Новому году. Температура воздуха снова опустится ниже 20 градусов, как сообщает синоптик.