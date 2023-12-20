Автоэксперт Кукарин объяснил, почему опасно ездить на автомобиле со снегом на крыше

Если не произвести очистку крыши автомобиля от налипшего снега, это может создать аварийные ситуации во время движения, предупредил Ярослав Кукарин, руководитель кузовных автосервисов в сети Fit Service, в интервью "Российской газете".
При наличии рыхлого снега на крыше, поток ветра может сдуть его назад на следующие машины, вызывая аварийные ситуации. Эти снежные массы могут направиться прямо на лобовое стекло автомобиля, следующего за тем, кто не почистил крышу. Эта ситуация, как правило, происходит внезапно в процессе движения.
Кукарин также отметил, что при торможении или под действием ветра снег с крыши может сползти на собственное лобовое стекло, ограничивая обзор водителя.
Кроме того, в период оттепели неочищенный от снега автомобиль может стать источником таяния и стекания снега на кузов. Влага может проникнуть под уплотнитель лобового стекла или рейлинги, что способствует коррозии кузовных деталей.
Эксперт рекомендует владельцам автомобилей регулярно очищать крышу от снега, чтобы предотвратить подобные негативные последствия.
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