Синоптики предупредили о надвигающемся снежном апокалипсисе в регионах России, указав на Черноземье и юг Центрального района как на основные зоны столкновения с бурей. Это лишь начало, поскольку циклон "Ваня" и другие атмосферные вихри с Атлантики усилят атаку.
Прогнозируется, что две зоны пониженного давления соединятся, вызывая сильные осадки. В частности, Москву ожидает мощнейший снегопад за полвека, с сугробами достигающими 55 мм. Ухудшение погоды начнется уже в четверг. Это предупреждение ставит жителей перед серьезной погодной угрозой, сообщает KrasnoyarskMedia.
Ученые из Финляндии раскрыли тайну знаменитой пещеры Церковь Дьявола
Ученые из Финляндии раскрыли тайну знаменитой пещеры Пирункиркко, также известной как Церковь Дьявола, изучив ее воздействие на посетителей. Многие посетители пещеры ощущают присутствие «духов», даже заявляя о возможности вступить в контакт с Дьяволом.
Швеция: США может неверно понять раскол в ЕС из-за Украины
Об этом рассказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в преддверии саммита Европейского союза.
Ученые создали опытный препарат для диагностики и лечения рака, основанный на наночастицах
Ученые Института биофизики будущего МФТИ совместно с коллегами создали опытный препарат для диагностики и лечения рака, основанный на наночастицах. Препарат может применяться для точного уничтожения раковых клеток с использованием фототерапии и таргетной химиотерапии.
Диетолог предупредил о негативных свойствах картофеля
Диетолог Михаил Гинзбург предупредил о негативных свойствах употребления картофеля, отмечая, что чрезмерное потребление этого продукта может привести к ожирению, диабету, атеросклерозу и гипертонии из-за содержания быстрых углеводов.