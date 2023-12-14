Синоптики предупредили о надвигающемся снежном апокалипсисе в регионах России, указав на Черноземье и юг Центрального района как на основные зоны столкновения с бурей. Это лишь начало, поскольку циклон "Ваня" и другие атмосферные вихри с Атлантики усилят атаку.

Прогнозируется, что две зоны пониженного давления соединятся, вызывая сильные осадки. В частности, Москву ожидает мощнейший снегопад за полвека, с сугробами достигающими 55 мм. Ухудшение погоды начнется уже в четверг. Это предупреждение ставит жителей перед серьезной погодной угрозой, сообщает KrasnoyarskMedia.