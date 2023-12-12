Занятия для первых-четвертых классов из-за мороза рекомендуют отменить в Ульяновске

Администрация города Ульяновска рекомендует отменить занятия для школьников первых-четвертых классов 13 декабря из-за неблагоприятных погодных условий, таких как мороз и сильный ветер. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале управления образования.
В сообщении подчеркивается необходимость принятия мер для обеспечения безопасности учащихся, учитывая различные факторы, такие как температура, ветер и гололед. Решение об отмене занятий предлагается координировать с учредителем.
Ведомство напоминает руководителям образовательных организаций о необходимости распространения информации об отмене занятий на официальных веб-сайтах школ, в электронных дневниках и родительских чатах, сообщает ТАСС.
В регионе с 8 декабря установилось холодное погодное обострение. На момент сообщения температура воздуха в Ульяновске составляет минус 17 градусов, но с учетом сильного ветра и влажности воздуха ощущается как минус 24 градуса. Согласно данным ГУ МЧС по Ульяновской области, объявлен желтый уровень опасности из-за аномально холодной погоды, прогнозируемой до 14 декабря, со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-8 градусов.
Контроль над южной границей США важнее помощи Киеву, заявили в Палате представителей
В вопросе обеспечения контроля над южной границей Соединенных Штатов американским законодателям от Республиканской партии придает большее значение, чем оказание помощи Украине, в текущих дебатах в Вашингтоне о срочных бюджетных расходах на внешнеполитические цели.
Цены на новогодний отдых в Турции упали более чем на 30%
Цены на новогодний отдых в Турции упали более чем на 30%, предоставив россиянам возможность провести праздники в этой стране по более доступным тарифам. Падение стоимости туров было зафиксировано сервисами бронирования путешествий.
Врач Алендеев пояснил, что употребление мороженого при боли в горле может снизить неприятные симптомы
Врач Сергей Алендеев пояснил, что употребление мороженого при боли в горле может снизить неприятные симптомы, так как оно действует как местная анестезия, уменьшая температуру воспаленных тканей и тормозя передачу боли. Эффект обезболивания, по словам врача, подобен действию льда на ушиб.
Столицу ожидает аномальный снегопад и колоссальные сугробы
На Москву движется циклон с именем "Ваня", который принесет с собой метель в пятницу, 15 декабря.