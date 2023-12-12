Занятия для первых-четвертых классов из-за мороза рекомендуют отменить в Ульяновске

Администрация города Ульяновска рекомендует отменить занятия для школьников первых-четвертых классов 13 декабря из-за неблагоприятных погодных условий, таких как мороз и сильный ветер. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале управления образования.

В сообщении подчеркивается необходимость принятия мер для обеспечения безопасности учащихся, учитывая различные факторы, такие как температура, ветер и гололед. Решение об отмене занятий предлагается координировать с учредителем.

Ведомство напоминает руководителям образовательных организаций о необходимости распространения информации об отмене занятий на официальных веб-сайтах школ, в электронных дневниках и родительских чатах, сообщает ТАСС.

В регионе с 8 декабря установилось холодное погодное обострение. На момент сообщения температура воздуха в Ульяновске составляет минус 17 градусов, но с учетом сильного ветра и влажности воздуха ощущается как минус 24 градуса. Согласно данным ГУ МЧС по Ульяновской области, объявлен желтый уровень опасности из-за аномально холодной погоды, прогнозируемой до 14 декабря, со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-8 градусов.