Столицу ожидает аномальный снегопад и колоссальные сугробы

На Москву движется циклон с именем "Ваня", который принесет с собой метель в пятницу, 15 декабря. Согласно прогнозам синоптиков, высота сугробов в некоторых местах столицы может достигнуть 50 сантиметров. Ожидается, что снегопад, который обрушится на город в этот пятничный день, окажется одним из самых сильных за последние несколько десятилетий.
МИД Пакистана позвал поверенного в делах Афганистана в связи с терактом в Дарабане
Министерство иностранных дел Пакистана созвало временного представителя по делам Афганистана в связи с террористической атакой в провинции Хайбер-Пахтунхва в районе Дарабан.
Американские ученые выявили связь между окрасом кошек и их характером
Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, выявив связь между окрасом кошек и их характером. Результаты показали, что рыжие коты и кошки обладают особенно дружелюбным характером, при этом данный окрас чаще встречается среди котов.
Трудности в работе умных устройств устранил "Яндекс"
После недолгого сбоя вечером 12 декабря все устройства от "Яндекса" успешно восстановили свою работоспособность.
Эксперт Мкртчян рекомендует бюджетные варианты новогодних поездок
Эксперт из Альянса туристических агентств, вице-президент Алексан Мкртчян, рекомендует бюджетные варианты новогодних поездок, особенно для тех, кто хочет провести выходные недалеко от дома. Согласно специалисту, наиболее экономичным вариантом является отдых в пределах своего региона, использование автомобиля или электрички для перемещения. Такой подход позволяет сэкономить не только на транспортных расходах, но и на размещении.