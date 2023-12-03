Сильные снегопады продолжатся в Москве до утра понедельника, с наиболее интенсивными осадками ожидаемыми до полуночи. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, толщина снежного покрова увеличится на 8-10 сантиметров.
На текущий момент высота снега в Москве колеблется от 18 до 25 сантиметров, что является необычно высоким показателем. Вильфанд также предупредил о снижении видимости из-за облачности, снегопада и тумана, а также ожидаемых порывах ветра до 16 м/с.
Джулия Робертс поделилась информацией о более трагическом варианте концовки "Красотки"
Актриса отметила, что изначально фильм предполагал более мрачный финал. В интервью в программе "Шоу Грэма Нортона" она рассказала об этом варианте завершения фильма, в котором ее персонаж, проститутка Вивиан, оставалась на обочине, получив от Эдварда деньги за проведенную ночь.
Климатологи прогнозируют очень теплую зиму с вероятностью 95%
Климатологи прогнозируют очень теплую зиму с вероятностью 95%, обсуждая результаты исследования Института физики атмосферы Китайской академии наук.
Московская компания создала импортозамещающий элемент для газовых турбин
Московская компания "ЛГ автоматика" создала импортозамещающий клапан для газовых турбин, предлагая новый продукт, который будет использоваться для газоперекачивающих агрегатов.
Названы ошибки, которые люди совершают по утрам
Ошибки, которые люди допускают утром, включают недостаток жидкости и употребление бананов, особенно при фруктовом завтраке. Это может вызвать скачок сахара в крови и последующую усталость.