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Сильные снегопады продолжатся в Москве до утра понедельника
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  • Опубликована сегодня в 16:46

Сильные снегопады продолжатся в Москве до утра понедельника

Сильные снегопады продолжатся в Москве до утра понедельника, с наиболее интенсивными осадками ожидаемыми до полуночи. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, толщина снежного покрова увеличится на 8-10 сантиметров.

На текущий момент высота снега в Москве колеблется от 18 до 25 сантиметров, что является необычно высоким показателем. Вильфанд также предупредил о снижении видимости из-за облачности, снегопада и тумана, а также ожидаемых порывах ветра до 16 м/с.

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