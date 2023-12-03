Сильные снегопады продолжатся в Москве до утра понедельника, с наиболее интенсивными осадками ожидаемыми до полуночи. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, толщина снежного покрова увеличится на 8-10 сантиметров.

На текущий момент высота снега в Москве колеблется от 18 до 25 сантиметров, что является необычно высоким показателем. Вильфанд также предупредил о снижении видимости из-за облачности, снегопада и тумана, а также ожидаемых порывах ветра до 16 м/с.