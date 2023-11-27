10-балльные пробки на фоне снегопада образовались на дорогах Петербурга

В результате интенсивного снегопада, охватившего Санкт-Петербург 27 ноября, на дорогах города возникли серьезные транспортные проблемы, отраженные в 10-балльных пробках по данным сервиса "Яндекс. Пробки" на момент 19:40. Заторы охватили различные части города.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы", концессионера и оператора Западного скоростного диаметра, объявила об усилении режима эксплуатации. В усиленных сменах задействовано более 35 единиц крупной спецтехники, включая комбинированные дорожные машины и погрузчики, а также малая механизация. Работники проводят очистку магистрали, противогололедную обработку и просеивание проезжей части. С момента начала суток расходовано более 100 тонн противогололедных материалов, сообщает ТАСС.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и следовать знакам переменной информации. Правительство Ленинградской области также сообщило о метели и плохой видимости на дорогах во всех районах. На региональных трассах активно действуют около 250 снегоуборочных машин.

Интенсивность снегопада усилилась вечером, и на период с 15:00 27 ноября по 09:00 28 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности. Это связано не только с сильным снегопадом, но и с ветром, достигающим порывов до 15-18 м/с. Прогнозируется, что снежный покров в городе увеличится на 7-10 см к ночи. Ожидается, что воздействие циклона прекратится к утру 28 ноября, когда атмосферный фронт переместится в сторону Финляндии.