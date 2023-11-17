К концу следующей недели в Москве ожидается снежный покров высотой до 6 сантиметров

К концу следующей недели в Москве ожидается формирование снежного покрова высотой до 6 сантиметров, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец через свой официальный телеграм-канал.

По словам синоптика, в настоящее время в столице снега немного, и он символический, с высотой менее 0,5 сантиметра. В то время как в Дмитрове, Михайловском и Клину отмечено наличие снежного покрова высотой 1 сантиметр.

"Со вторника, 21 ноября, ожидается приход порции снегопадов, связанных с южным циклоном. К концу недели высота снежного покрова может достигнуть 4-6 сантиметров", — отмечено в его сообщении.

Тишковец пояснил, что обычно устойчивый снежный покров формируется с 27 ноября по 2 декабря, и к этому времени его высота должна составлять 5 сантиметров.

Специалист также отметил, что зима в этот раз наступила на четыре дня позже, но снег покроет землю раньше обычного.

Утром 17 ноября температура воздуха на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ опустилась до 3,3 градуса ниже нуля, что сделало этот день самым холодным в столице с начала осени. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал солнечные дни и январские морозы в столице на предстоящих выходных, с минимальными температурами в районе минус 6-8 градусов ночью и до минус 3-5 градусов днем.