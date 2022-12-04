Петербуржцы обратились к Бастрыкину с просьбой проверить законность сноса корпусов Кожевенного завода

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку информации о подготовке к демонтажу исторических корпусов бывшего Кожевенного завода Парамонова в Санкт-Петербурге.
Активисты движения "Живой город" обратили внимание на подготовительные работы к сносу зданий Кожевенного завода на углу Масляного канала и Кожевенной линии. По словам петербуржцев, ранее исторические объекты в списке на демонтаж не значились, в связи с чем они обратились к Бастрыкину с просьбой проверить законность сноса корпусов завода.
В ответ на их обращение глава СК РФ поручил исполняющей обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой начать проверку по обращению петербуржцев и предоставить отчет о проделанной работе, говорится в сообщении официального Telegram-канала СК.
Стоит отметить, что Бастрыкин не первый раз уделят пристальное внимание историческим объектам Северной столицы и их сохранности. Ранее СМИ отмечали, что глава СК стал для петербуржцев последней надеждой на сохранение исторического облика города при бездействии губернатора Александра Беглова.
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