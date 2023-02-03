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  • Опубликована сегодня в 6:32

В Снигиревке дома жителей, подозреваемых в получении гумпомощи от России, помечают специальными знаками

В Снигиревке репрессируют украинцев, получивших гуманитарную помощь от России. Об этом сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

По его словам, дома жителей Херсонской области, получивших продукты от России, помечают специальными знаками, которые обозначают, что здесь проживают не лояльные киевскому режиму люди.

Для справки. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район, входивший в состав Николаевской области Украины, присоединился к этому региону. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.

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