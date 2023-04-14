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  • Опубликована сегодня в 13:43

Лавров: Объем торговли между странами СНГ вырос на 6% в прошлом году

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о росте объема торговли между странами СНГ, несмотря на западные санкции в отношении России.

"Несмотря на угрозы нашим партнерам со стороны США и Евросоюза о несотрудничестве с Россией и Беларусью из-за возможных вторичных санкций и других видов наказания, объем торговли в СНГ продолжает расти. В прошлом году он увеличился более чем на шесть процентов, достигнув более ста миллиардов долларов", - отметил Лавров.

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