Смольный оправдал некачественную уборку Петербурга сложными погодными условиями

В Петербурге 3 апреля вновь прошел обильный снегопад, с последствиями которого в очередной раз не справились коммунальные службы. Чиновники Смольного переложили ответственность за "снежный коллапс" на петербургскую погоду, забыв упомянуть об отсутствии дворников и спецтехники на улицах города во время метели.

"Петербург снова бьет рекорды. Вначале малоснежная нынешняя зима благодаря марту и апрелю опередила предыдущую по общей высоте покрова — более 200 см", — сообщает пресс-служба Смольного.

Чиновники попытались оправдаться за некачественную работу коммунальщиков, которую они должным образом не смогли организовать. Они заявили, что на прошлой неделе снежные осадки выпадали каждый день, а 29 марта был обновлен абсолютный суточный максимум за весь сезон.

Зима в Северной столице закончилась, а проблема образования сугробов и луж на дорогах и тротуарах города осталась. При температурных перепадах оставленный коммунальщиками снег начинает таять, образовывая грязную "кашу". Напомним, осенью губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о полной готовности городских служб к зиме, однако с приходом первых осадков город накрыл "снежный коллапс".

Таким образом, вместо организации качественной уборки в городе в Комитете по благоустройству пытаются оправдать провалы снегоуборочной кампании сложными погодными условиями. Напомним, в декабре 2022 года глава города на Неве заявлял о невозможности своевременной уборки городских территорий из-за "снегопадов".