Соловейчик посоветовал петербуржцам готовиться к новому "снежному коллапсу"

На сегодняшний день нет никаких предпосылок к тому, что Смольный справится с уборкой снега в Петербурге предстоящей зимой, отметил представитель Движения гражданских инициатив, политолог Владимир Соловейчик. Так он прокомментировал заявление губернатора Александра Беглова о подготовке к работе 1,5 тысяч единиц снегоуборочной техники.

По мнению политолога, судя по прогнозам синоптиков, петербуржцам следует готовиться к новому "снежному апокалипсису".

"Хотелось бы, конечно, в это верить, но мы прекрасно понимаем, что все зависит от погодных условий. Если зима будет щадящая, то есть не морозная, малоснежная, тогда мы пройдем ее достаточно спокойно. Если же, как нам обещают многие метеорологи, будет и снег, и морозы и все прочее, то стопроцентной гарантии, что все будет хорошо дать не может никто", — заявил Соловейчик.

Политолог напомнил про неудачный опыт уборки улиц Петербурга от снега в предыдущие годы. Поэтому говорить о том, что с новой закупленной техникой все будет хорошо, преждевременно.

"Мы помним не очень удачный опыт прежних лет, это я мягко говорю. К сожалению, пока нет существенных предпосылок, кроме голословных заявлений должностных лиц о том, что все будет хорошо. Будем, конечно, надеяться на лучшее, но уверенности не имеем", — указал Соловейчик.

Политолог отметил, что петербуржцы смогут оценить уровень готовности коммунальных служб города к зиме лишь с первыми снегопадами.