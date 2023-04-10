ВСУ получили очередную партию артиллерийских снарядов калибром 125 мм

Концерн "Укроборонпром" отгрузил новую партию 125-мм танковых снарядов для украинских военных, говорится в релизе предприятия.
Боеприпасы были изготовлены в сотрудничестве с одной из стран-членов НАТО за границей, передает РИА "Новости".
Ранее концерн объявил о соглашении с чешской компанией VOP CZ о ремонте и производстве бронетехники. Концерн также сообщал о запуске производства минометных выстрелов калибром 82 мм и артиллерийских снарядов калибрами 120 и 152 мм.
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