ВСУ получили очередную партию артиллерийских снарядов калибром 125 мм

Концерн "Укроборонпром" отгрузил новую партию 125-мм танковых снарядов для украинских военных, говорится в релизе предприятия.

Боеприпасы были изготовлены в сотрудничестве с одной из стран-членов НАТО за границей, передает РИА "Новости".

Ранее концерн объявил о соглашении с чешской компанией VOP CZ о ремонте и производстве бронетехники. Концерн также сообщал о запуске производства минометных выстрелов калибром 82 мм и артиллерийских снарядов калибрами 120 и 152 мм.