США настоятельно требуют, чтобы ВСУ экономили боеприпасы и вели более прицельный огонь, особенную тревогу у американских кураторов вызывает ситуация в Артемовске, пишет Politico.

"За закрытыми дверями американские чиновники давят на Киев, чтобы тот экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь", — пишет издание, отмечая, что особую озабоченность вызывает ситуация в Артемовске, где снаряды расходуются очень быстро, передает РИА "Новости".