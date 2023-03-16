США настоятельно требуют, чтобы ВСУ экономили боеприпасы и вели более прицельный огонь, особенную тревогу у американских кураторов вызывает ситуация в Артемовске, пишет Politico.
"За закрытыми дверями американские чиновники давят на Киев, чтобы тот экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь", — пишет издание, отмечая, что особую озабоченность вызывает ситуация в Артемовске, где снаряды расходуются очень быстро, передает РИА "Новости".
"Некоторые в Пентагоне считают, что украинские военнослужащие слишком быстро расходуют боеприпасы", — приводятся в статье слова экс-командующего силами НАТО в Европе Бена Ходжеса.
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