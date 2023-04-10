В лучших традициях Смольного. Петербуржцы возмутились состоянием Балтийского бульвара в Красном селе

Решившие с приходом тепла проводить больше времени на свежем воздухе петербуржцы столкнулись с тем, что город остается без должного ухода — скамейки сломаны, урны переполнены, а тротуарная плитка требует замены. Проблема затрагивает даже новые точки притяжения жителей и гостей Северной столицы. Так, Балтийский бульвар в Красном селе всего спустя полгода после открытия утратил свой презентабельный вид.

Проект Балтийского бульвара, предусматривающий смотровые площадки, песчаные пляжи, зоны для игр детей и групповых занятий спортом, стал победителем конкурса "Родной район". Жюри впечатлили красивые рендеры. Площадка была открыта в 2022 году. Идея реализована городским Комитетом по благоустройству.

Однако сегодня ясно видно, что на объекте уже требуется ремонт.

"В лучших традициях Смольного", — отмечают в паблике "Поребрик Сити" под соответствующим видео с локации.

https://vk.com/video/@porebriksity?z=video-191860269_456247156%2Fclub191860269%2Fpl_-191860269_-2

Посетители Балтийского бульвара вынуждены складывать мусор возле урн, потому что они переполнены. Профильные структуры не уделяют очистке территории должного внимания. Более того, всего через несколько месяцев после открытия объекта плитка пошла волной, а между тротуаром и террасной доской образовалась опасная щель.

Ранее петербуржцы обратили внимание на качество организации общественного пространства в Пушкине. В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" там оборудовали площадку для скейтборда и локацию для выгула собак. Работы обошлись Петербургу в 75,8 млн рублей. Спустя некоторое время новый объект затопило.

Чиновники решили оправдаться перед жителями Пушкина обильными осадками и "особой" структурой почвы. Ранее СМИ отмечали рост уровня коррупции в правительстве Петербурга при губернаторе Александре Беглове.