Проще заплатить: эксперт о подходе Смольного к искам пострадавших из-за гололеда петербуржцев

Жители Петербурга продолжают получать через суд компенсации за травмы и повреждения транспорта по вине гололедицы и сосулек. Однако в Смольном не делают из этого никаких выводов, предпочитая "откупаться" от пострадавших, а не решать вопрос с уборкой города от снега и наледи, считает сопредседатель Союза потребителей России и основатель "Школы ЖКХ Петербурга" Анатолий Голов.

В феврале суд удовлетворил иск петербуржца, который получил множественный перелом голени после падения на обледенелом тротуаре. Он отсудил 650 тысяч рублей компенсации. Еще 85 тысяч рублей на ремонт пробитого сосулькой автомобиля получил другой истец.

Анатолий Голов заявил, что такие иски ничему не учат Смольный. Компенсации платят из бюджета, пополняющегося за счет налогов. Самих чиновников из команды губернатора Александра Беглова иски никак не касаются.

"Поэтому чиновнику проще заплатить деньги из бюджета, чем хорошо выполнять свою работу. Поэтому они и не боятся этих исков", — считает эксперт.

Голов отметил, что далеко не все пострадавшие доводят дело до суда и не фиксируют травмы. В противном случае число исков могло быть больше.

Ранее СМИ выяснили, что заморозки и неубранный с дорог снег привели на больничную койку и в травмпункты многих петербуржцев.