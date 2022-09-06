Петербургские активисты устроили акцию раздачи значков с символом Z около Смольного. На такой шаг жителей Петербурга толкнуло нежелание руководства города открыто поддерживать спецоперацию России по денацификации Украины.

В то время, когда народ объединяется для борьбы с общим злом, губернатор Петербурга Александр Беглов снимает с делового костюма Z-значок. Ранее эксперты отмечали, что слова градоначальника об СВО были вымученными и неискренними.

Несколько петербуржцев утром 5 сентября вышли к Смольному и стали раздавать патриотичные значки. Однако акция продлилась недолго, поскольку активисты столкнулись с сопротивлением охранников городского правительства, которые потребовали покинуть территорию. Доводы, что ничего противозаконного патриоты не делают, не возымели эффекта.

Это еще раз говорит о том, что сотрудники Смольного заняли по отношению к СВО странную позицию, которая, очень похоже, расходится с решением федеральной власти поддержать население Донбасса.