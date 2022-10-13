На заседание Общественного штаба по "реновации" в Мариинском дворце пускали только по спискам – журналист Смоляк

Блогер и журналист Павел Смоляк сообщил, что новое заседание Общественного штаба по обсуждению вопросов закона о "Комплексном развитии территории" (КРТ) было организовано в интересах "избранных" людей.

Жители Санкт-Петербурга уже не раз жаловались на организацию заседаний Общественного штаба, куда пускают не всех желающих. Очередная встреча по вопросам "реновации" города состоялась в Мариинском дворце, однако, по словам Смоляка, на входе пускали только по спискам.

"Не всех членов штаба на заседание пускают. На входе некие списки, которые составляли мутные пассажиры, не имеющие отношение к Штабу", — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, инициатором создания Общественного штаба выступил спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский после неоднократной критики КРТ со стороны общественности. При этом сам автор закона, губернатор Александр Беглов, был вынужден приостановить "реновацию" до 2024 года.