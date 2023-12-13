Ученые разработали инновационный метод отказа от курения

Британские ученые Рэйчел Меркетт, Мегин Руг и Белинда Дин предложили инновационный способ борьбы с никотиновой зависимостью - жевательные табаки, названные никпэками. Эти табаки не содержат табака и обладают низкой дозой никотина, что делает их менее вредными для здоровья. Исследователи утверждают, что переход на никпэки помогает легче отказаться от курения, учитывая психологический аспект зависимости.

Проведенные проверки в России также подтвердили, что никпэки оказывают меньшее вредное воздействие по сравнению с традиционными сигаретами, что может способствовать уменьшению смертности от последствий курения. Данные статистики показывают, что лишь 32% курильщиков достигают 80 лет, и две трети умирают от последствий табакокурения.

В контексте альтернативных продуктов, таких как вейпы и кальяны, они разработаны с целью уменьшения вредного влияния табачных продуктов, однако остается проблема негативного воздействия угарного газа на легкие, сообщает Вести Московского Региона.