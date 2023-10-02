Госдума внесла уголовную ответственность за вовлечение в курение несовершеннолетних

В Госдуме представлен законопроект, который вводит уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в употребление табака, как сообщила пресс-служба председателя комитета по государственному строительству Павла Крашенинникова.

"В Госдуму внесен проект федерального закона, которым устанавливается уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и никотинсодержащей продукции. Законопроект внесен группой депутатов, среди которых председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников", - отметила пресс-служба.

На данный момент влечение подростков к курению сигарет и никотинсодержащей продукции, такой как вейпы, кальяны, электронные сигареты и др., подпадает под административную ответственность, как указано в сообщении.

"Однако выписанный штраф далеко не всегда может обеспечить надлежащую защиту молодых людей. Как следствие, правонарушение совершается неоднократно. Мы предлагаем ввести за систематические нарушения уголовную ответственность", - сообщает Крашенинников.

Предлагается дополнить Главу 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающуюся "Преступлений против семьи и несовершеннолетних", новой статьей 1513, которая устанавливает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в потребление табака или продукции с никотином, если гражданин был дважды административно наказан за аналогичное нарушение в течение одного года.

"За это предусматривается штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок", - добавил Крашенинников.

Кроме того, предлагается ужесточить ответственность, если родители, учителя или другие лица, на которых лежит обязанность по воспитанию несовершеннолетних, вовлекают их в курение.