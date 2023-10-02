В Госдуму внесли проект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в курение

В Госдуму представлен законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в употребление табака, сообщила пресс-служба главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова.

"В Госдуму внесен проект федерального закона, который предусматривает уголовную ответственность за привлечение несовершеннолетних к употреблению табака и никотинсодержащей продукции. Этот законопроект был представлен группой депутатов, включая председателя Комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова", — отметила пресс-служба.

В настоящее время за вовлечение подростков в курение сигарет или использование никотиносодержащей продукции, такой как вейпы, кальяны, электронные сигареты и др., предусмотрена административная ответственность, как указано в сообщении.

"Тем не менее, выплаченные штрафы далеко не всегда обеспечивают должную защиту молодых людей. Как результат, правонарушения продолжаются. Мы предлагаем ввести уголовную ответственность за систематические нарушения", — подчеркнул Крашенинников.

Предлагается дополнить главу 20 УК РФ "Преступления против семьи и несовершеннолетних" новой статьей 1513, которая предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления табака или никотинсодержащей продукции, если гражданин дважды в течение года получал административное наказание за аналогичное преступление, отметил депутат.

"За это предусматривается штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок", — сообщил Крашенинников.

Кроме того, предлагается ужесточить ответственность, если детей в употребление табака втягивают родители, педагоги или другие лица, обязанные законом заботиться о воспитании несовершеннолетнего, сообщает РИА Новости.