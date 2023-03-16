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  • Опубликована сегодня в 12:10

В Москве заочно арестовали издателя СМИ, признанного иностранным агентом

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего издателя "Медузы" (СМИ-иностранный агент) Илью Красильщика за распространение лживой информации о вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС.

"Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал обвиняемому по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ Илье Красильщику меру пресечения в виде заключения под стражу", — отмечает издание.

Злоумышленник покинул издание в 2019 году. После этого он работал в должности менеджера международных проектов "Яндекса".

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