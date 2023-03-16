Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего издателя "Медузы" (СМИ-иностранный агент) Илью Красильщика за распространение лживой информации о вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС.
"Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал обвиняемому по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ Илье Красильщику меру пресечения в виде заключения под стражу", — отмечает издание.
Злоумышленник покинул издание в 2019 году. После этого он работал в должности менеджера международных проектов "Яндекса".
В Армении назвали, сколько россиян переехало в страну за 2022 год
Число эмигрантов уже переходит за 100 тыс.
Евросоюз по-прежнему в больших объемах закупает российский газ
Прежде всего это касается сжиженного топлива.
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля