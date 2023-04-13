Белгород накрыла безопасная смесь пепла и песка

Жители Белгородской области оказались свидетелями необычного явления — дождя, оставившего белый налет на стеклах автомобилей.
Согласно информации, опубликованной в официальном портале Белгородского государственного национального исследовательского университета, ученые предполагают, что осадки могли содержать смесь пепла и песка.
По предварительным данным, это вещество не представляет опасности для здоровья людей.
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