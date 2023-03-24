В России больше половины мужчин не доживают до 65 лет

В России 52% мужчин не доживают до 65 лет. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Олег Аполихин.

Также он отметил, что "81% мужчин умирают внезапной смертью". Причем, по его данным, 74% в этой группе — мужчины, которые умирают на рабочем месте в результате сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно данным Росстата за 2020 год, средняя продолжительность жизни мужчин в России составила 68,8 лет. При этом, очевидно, существуют регионы, где ситуация хуже, чем в целом по стране.

Уровень смертности может зависеть от многих факторов, включая качество медицинской помощи, образ жизни и социально-экономические условия.