Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 76,3072
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 83,1452
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:54

В России больше половины мужчин не доживают до 65 лет

В России 52% мужчин не доживают до 65 лет. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Олег Аполихин.

Также он отметил, что "81% мужчин умирают внезапной смертью". Причем, по его данным, 74% в этой группе — мужчины, которые умирают на рабочем месте в результате сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно данным Росстата за 2020 год, средняя продолжительность жизни мужчин в России составила 68,8 лет. При этом, очевидно, существуют регионы, где ситуация хуже, чем в целом по стране.

Уровень смертности может зависеть от многих факторов, включая качество медицинской помощи, образ жизни и социально-экономические условия.

Мир

Сеймур Херш: Байден приказал взорвать «Северные потоки», чтобы наказать канцлера ФРГ

Либо месть, либо наказание

Читать полностью

Минобороны: за сутки на Донецком направлении ликвидированы свыше 380 украинских военных

Тем не менее, ВСУ продолжают стягивать сюда резервы

Читать полностью

Общество

Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"

В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход

Читать полностью

Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал

Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном

Читать полностью

Новости