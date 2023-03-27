Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий был обнаружен в своей квартире в Ставрополе с огнестрельным ранением. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Лисицкий принимал участия в боевых акциях в Чечне, Сирии, Абхазии, Дагестане, Югославии и Донбассе.
Украинские СМИ поспешили заявить, что ответственность за убийство военнослужащего лежит на украинских боевиках, однако это очередная дезинформация со стороны киевского режима.
Также в СМИ появилась информация о том, что подполковник совершил самоубийство. Подробности уточняются.
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