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  • Опубликована сегодня в 11:59

Герой России Лисицкий обнаружен мертвым в своей квартире

Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий был обнаружен в своей квартире в Ставрополе с огнестрельным ранением. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Лисицкий принимал участия в боевых акциях в Чечне, Сирии, Абхазии, Дагестане, Югославии и Донбассе.

Украинские СМИ поспешили заявить, что ответственность за убийство военнослужащего лежит на украинских боевиках, однако это очередная дезинформация со стороны киевского режима.

Также в СМИ появилась информация о том, что подполковник совершил самоубийство. Подробности уточняются.

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