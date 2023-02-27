Скончался известный российский политолог Глеб Павловский. Об этом сообщили в личном Telegram-канале эксперта.

Смерть наступила в Первом Московском хосписе имени Веры Миллионщиковой. Перед смертью Павловский долго болел.

"После тяжелой и продолжительной болезни скончался российский историк и политолог Глеб Олегович Павловский. Родные и близкие Глеба Павловского выражают глубокую признательность всем, кто поддерживал и помогал все эти месяцы, переживал с нами, терпел, понимал и оберегал", — отмечается в сообщении.