Эксперт Министерства здравоохранения России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что 52% мужчин страны не доживают до 65 лет, а 81% мужчин умирают внезапной смертью.
Эксперт подчеркнул, что большинство мужчин умирают в возрасте 40-60 лет. Основной причиной смертности являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Чтобы избежать ранней смерти необходимо вести здоровый образ жизни и правильно питаться.
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