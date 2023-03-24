Эксперт Министерства здравоохранения России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что 52% мужчин страны не доживают до 65 лет, а 81% мужчин умирают внезапной смертью.

Эксперт подчеркнул, что большинство мужчин умирают в возрасте 40-60 лет. Основной причиной смертности являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Чтобы избежать ранней смерти необходимо вести здоровый образ жизни и правильно питаться.