Актер Белов сообщил о смерти Вячеслава Гришечкина

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году жизни, как сообщил его коллега, артист Театра-студии на Юго-Западе Антон Белов, через свой аккаунт в социальной сети "ВКонтакте".

Антон Белов написал в своем посте: "Вячеслав Германович. Родной. Покойся с миром! Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. Навсегда в сердце". Подробности смерти артиста не были раскрыты.

Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в городе Сочи. После окончания школы он поступил в ГИТИС (Государственный институт театрального искусства), а также начал актерскую карьеру в Театре-студии на Юго-Западе. С 2017 года он занимал должность руководителя театральной студии при Московском университете МВД.

Фильмография Вячеслава Гришечкина насчитывает 167 работ, среди которых наиболее известные роли были в таких сериалах, как "Солдаты", "Счастливы вместе", "Каменская" и "Бригада".