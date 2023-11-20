Согласно информации от представителей крупного дистрибьютора электроники, Wildberries, и операторов Tele2 и "Билайн", ожидается резкое увеличение средней цены на смартфоны в России к наступлению Нового года.

В декабре 2023 года прогнозируется, что средняя стоимость смартфона составит 26-27 тысяч рублей, что на 15-20% выше, чем в тот же период предыдущего года. Представители Wildberries отмечают, что основной причиной такого роста является увеличение курсов валют, сообщает Главный Региональный.

Кроме того, ожидается, что средний показатель также возрастет из-за стоимости iPhone 15. В предыдущем году средняя цена смартфонов составляла около 21 тысячи рублей.