Ученые рассказали о длительном влиянии смартфонов на психику подростков

Ученые из Южнокорейского Университета Ханьян выявили связь между продолжительностью использования смартфонов и различными негативными явлениями, такими как депрессия, стресс, употребление психоактивных веществ и чрезмерная зависимость от мобильных устройств среди подростков. Эту информацию сообщает "МК-Волгоград" со ссылкой на публикацию в журнале PLOS One.

По данным ученых, молодые люди, проводящие более четырех часов в сутки за смартфоном, более подвержены отрицательным последствиям для психического здоровья.

"Дети и подростки, затрачивающие от двух до четырех часов ежедневно на смартфоны, также демонстрируют признаки чрезмерной зависимости от электронных гаджетов, но у них нет таких же негативных воздействий на здоровье, как у тех, кто избегает использования устройств", — отмечают эксперты.

Школьники, проводящие более 4 часов в день с смартфоном, имеют 22% больший риск развития депрессии по сравнению с теми, кто использует телефон менее часа в день. Кроме того, у них на 17% чаще возникают проблемы со сном, риск стресса увеличивается на 16%, а вероятность ожирения на 9%.

Исследователи также подчеркивают, что полное отказывание от смартфонов не является необходимым шагом, поскольку умеренное время, проведенное за гаджетами, может оказать положительное влияние на физическое и психическое здоровье подростков. Оптимальным вариантом считается ограничение времени использования смартфона до одного-двух часов в день.