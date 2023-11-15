Российским пользователям рекомендуют выключать телефон минимум раз в неделю

Рекомендация по выключению смартфона хотя бы один раз в неделю была предложена российским пользователям техническим экспертом Сергеем Биржевым. Эксперт, представляющий сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд!", подчеркнул, что подобно компьютеру, смартфон также выигрывает от периодического полного отключения. Это позволяет освободить системные ресурсы, занятые приложениями и другими процессами, сообщает Газета.Ру.
Биржевой также подчеркнул важность правильного ухода за батареей устройства. Он рекомендует заряжать смартфон, когда заряд аккумулятора достигает 75%, чтобы предотвратить избыточные разряды, которые могут повлиять на емкость батареи. Эксперт также советует регулярно удалять ненужные файлы и приложения, что поможет улучшить производительность устройства.
Дополнительно к этим рекомендациям, Биржевой предложил отключать ненужные push-уведомления и функцию постоянного обнаружения местоположения. Также он выделил важность установки операционных обновлений, которые могут улучшить управление питанием и производительность батареи. Для избежания упущенных обновлений, рекомендуется настроить автоматическое обновление на устройстве.
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