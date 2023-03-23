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  • Опубликована сегодня в 14:30

С 2021 года российские смартфоны AYYA T1 приобрели лишь 905 человек

Отечественные смартфоны AYYA T1, созданные компанией "Смартэкосистема", входящей в Госкорпорацию "Ростех", не вызвали ажиотаж у граждан страны. Об этом сообщает "Ведомости".

Начиная с 2021 года розничные продажи изделия не превысили 1 тыс. штук. На старте продаж стоимость смартфона оценивалась в 19 тыс. рублей, а к марту 2023 года он подешевел до 13,4 тыс. рублей.

Всего было раскуплено 905 телефонов, произведенных в Китае, что составляет 18% от общей партии.

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