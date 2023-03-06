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  • Опубликована сегодня в 12:52

На Украине вероятно откажутся от срочной службы в армии

Срочная служба в стране больше не нужна. Об этом заявил глава минобороны Украины Алексей Резников.

"Возможно, срочная служба нам больше не нужна", — сказал Резников, передает РИА "Новости".

По его мнению, молодые люди с 18 лет могут проходить специальные курсы по военной подготовке, а раз в год — курсы по специализации.

Осенью прошлого года Рада поддержала отмену призыва на срочную службу на период действия военного положения.

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