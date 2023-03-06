На Украине вероятно откажутся от срочной службы в армии

Срочная служба в стране больше не нужна. Об этом заявил глава минобороны Украины Алексей Резников.
"Возможно, срочная служба нам больше не нужна", — сказал Резников, передает РИА "Новости".
По его мнению, молодые люди с 18 лет могут проходить специальные курсы по военной подготовке, а раз в год — курсы по специализации.
Осенью прошлого года Рада поддержала отмену призыва на срочную службу на период действия военного положения.
Польская компания Orlen планирует взыскать с российских нефтегазовых компаний компенсацию
Свое решение она не обосновывает
Медведев: Франция стремительно теряет международный авторитет
В мире настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого.
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать
Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского
Теперь художник стал армянином