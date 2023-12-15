Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский обозначил свою позицию по отношению к России в своем интервью изданию Hlavný dennik. Политик сделал заявление о том, что, по его мнению, Россия - единственная страна, которая способна бросить вызов Западному миру.
- Они не могут победить Россию, - подчеркнул Чарногурский в своем заявлении. - Русские умеют воевать. Они патриоты.
Также политик сформировал прогноз на тот случай, если США будет ожидать провал. По его мнению, доллар потеряет статус мировой валюты, а американскую экономику ждет внушительный упадок. Сообщил Чарногурский и о возможном развале Североатлантического альянса.
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