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Словакия считает, что Россия единственная в мире способна бросить Западу вызов
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  • Опубликована сегодня в 7:57

Словакия считает, что Россия единственная в мире способна бросить Западу вызов

Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский обозначил свою позицию по отношению к России в своем интервью изданию Hlavný dennik. Политик сделал заявление о том, что, по его мнению, Россия - единственная страна, которая способна бросить вызов Западному миру.

- Они не могут победить Россию, - подчеркнул Чарногурский в своем заявлении. - Русские умеют воевать. Они патриоты.

Также политик сформировал прогноз на тот случай, если США будет ожидать провал. По его мнению, доллар потеряет статус мировой валюты, а американскую экономику ждет внушительный упадок. Сообщил Чарногурский и о возможном развале Североатлантического альянса.

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