Словакия прекращает бесплатные поставки оружия в Украину, но продолжит гуманитарную помощь

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о прекращении передачи Украине бесплатных поставок оружия и боеприпасов. Эту информацию приводит официальное сообщение на сайте словацкого Министерства обороны.
Встреча министра обороны с генсеком НАТО прошла в Брюсселе, где Калиняк проинформировал о завершении военной помощи Украине через склады Вооруженных Сил Словакии. В то же время подчеркивается, что Словакия продолжит предоставлять Украине разнообразную гуманитарную и техническую помощь, которая не имеет смертельного характера.
Решение прекратить бесплатные поставки военной помощи было принято новым правительством Словакии 25 октября, но власти не станут мешать коммерческим контрактам на поставку оружия и боеприпасов в Украину. Согласно заявлению Министерства обороны, государства-партнеры в НАТО уважают решение словацкого кабинета.
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