Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.11.2023 : 92,1185
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.11.2023 : 98,5314
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:51

Словакия прекращает бесплатные поставки оружия в Украину, но продолжит гуманитарную помощь

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о прекращении передачи Украине бесплатных поставок оружия и боеприпасов. Эту информацию приводит официальное сообщение на сайте словацкого Министерства обороны.

Встреча министра обороны с генсеком НАТО прошла в Брюсселе, где Калиняк проинформировал о завершении военной помощи Украине через склады Вооруженных Сил Словакии. В то же время подчеркивается, что Словакия продолжит предоставлять Украине разнообразную гуманитарную и техническую помощь, которая не имеет смертельного характера.

Решение прекратить бесплатные поставки военной помощи было принято новым правительством Словакии 25 октября, но власти не станут мешать коммерческим контрактам на поставку оружия и боеприпасов в Украину. Согласно заявлению Министерства обороны, государства-партнеры в НАТО уважают решение словацкого кабинета.

Мир

Валентина Матвиенко требует решения проблемы с нехваткой учебников в школах при российских посольствах

Министр иностранных дел РФ Михаил Галузин заверил, что вопрос будет тщательно изучен, учитывая существующие 82 школы за рубежом.

Читать полностью
Крайне правая партия

Крайне правая партия "Вокс" подает иск в Верховный суд Испании против закона об амнистии каталонских сепаратистов

В ходе этого голосования ИСРП зарегистрировала инициативу об амнистии более 300 участников каталонского сепаратистского движения.

Читать полностью

Общество

Из-за плохой погоды ограничили движение грузовиков на трассе в Свердловской области

Из-за плохой погоды ограничили движение грузовиков на трассе в Свердловской области

Движение грузового транспорта временно ограничено на участке автодороги Ивдель — граница Ханты-Мансийского автономного округа с 9-го по 142-й километр из-за неблагоприятных дорожных и погодных условий.

Читать полностью
Главой попечительского совета фонда

Главой попечительского совета фонда "История Отечества" назначили Фалькова

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин решил поручить Валерию Фалькову руководителю Министерства образования и науки РФ, руководство попечительским советом фонда "История Отечества".

Читать полностью

Новости