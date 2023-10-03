Австрия, Польша и Чехия приняли решение о введении контроля на своих границах со Словакией с целью противодействия незаконной миграции. Эта мера начала действовать в полночь по местному времени (01:00 мск), сообщает ТАСС.

Глава Министерства Внутренних Дел Польши Мариуш Каминьский объявил во вторник, что правительство Польши решило временно восстановить контроль на границе с Словакией. Он подчеркнул, что по текущим процедурам эта мера применяется на первые 10 дней, но есть высокая вероятность её продления. Министр объяснил это решение ростом незаконных мигрантов, движущихся через так называемое балканское направление. Польские военные будут оказывать помощь пограничникам в проведении проверок. Пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская уточнила, что границу можно будет пересечь через 22 пункта пропуска, где будут проводиться случайные проверки.

Позднее премьер-министр Чехии Петр Фиала также объявил о восстановлении выборочных проверок на границе с Словакией. По словам политика, Прага сотрудничает с Варшавой в этом вопросе. Чешская полиция будет проводить проверки на всей протяженности границы со Словакией. В последний раз Чехия вводила такие проверки на своих рубежах с этой страной 29 сентября 2022 года. Они продолжались четыре месяца, и в этот период было задержано 9,6 тысяч незаконных беженцев.

Во вторник министерство внутренних дел Австрии также объявило о решении ввести временный контроль на границе на 10 дней с возможностью продления при необходимости. Вена приняла это решение из-за опасений, что из-за усиленного наблюдения на границе с Польшей и Чехией мигранты могут искать обходные пути через Австрию.