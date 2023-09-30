В Словакии мужчина умер на избирательном участке

На избирательном участке в Словакии скончался пожилой мужчина во время проведения внеочередных парламентских выборов, сообщает РИА Новости.

"Мы получили вызов из города Поважска Быстрица (на северо-западе Словакии), и, несмотря на усилия медиков, 78-летний мужчина умер", — гласит сообщение центра скорой помощи, опубликованное в социальных сетях.

За весь период голосования медики были вызваны на избирательные участки 12 раз.

"Было принято решение продлить работу избирательного участка, где произошла трагедия, до 22:45 (23:45 по московскому времени)", — сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Ладислав Ороз.

Мораторий на агитацию на внеочередных выборах в Словакии, который должен был завершиться вместе с закрытием избирательных участков в 22:00 (23:00 по московскому времени), также будет действовать до 22:45 (23:45 по московскому времени) по всей стране. Ранее время закрытия уже было продлено до 22:40 (23:40 по московскому времени), когда член избирательной комиссии в Братиславе потерял сознание, и участок был закрыт на некоторое время.

Предыдущие парламентские выборы в Словакии состоялись 29 февраля 2020 года, и после их проведения четыре либеральные партии сформировали правящую коалицию. Однако в ноябре 2022 года коалиция распалась, и бывший премьер-министр Эдуард Хегер согласился провести досрочные парламентские выборы.