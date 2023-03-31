Братислава совершила грубое нарушение, отправив Киеву российские многоцелевые истребители МиГ-29. Таким поступком Словакия подрывает договор о международных обязательствах по реэкспорту вооружения производства РФ, который был подписан 29 апреля 1997 года. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России).
На данный момент Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Словацкой Республики о военно-техническом сотрудничестве находится в подвешенном состоянии.
Ранее стало известно, что глава словацкого Министерства обороны Ярослав Надь заявил об отправке Украине часть системы противовоздушной обороны «Куб».
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