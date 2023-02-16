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  • Опубликована сегодня в 20:12

Парламент Словакии: Россия - государство, которое поддерживает терроризм

Парламент Словакии принял решение назвать режим в России террористическим, а Россию - "государством, поддерживающим терроризм", говорится на сайте братиславской газеты Pravda.

"За это проголосовали 78 из 120 присутствовавших на заседании депутатов. В частности, против были депутаты из фракции партии "Курс - социальная демократия"

Такой проект резолюции показывает несогласие Национального Совета государства с проведением специальной военной операции на Украине и считает, что территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях являются составной частью восточноевропейской страны.

Одновременно парламент осудил "гибридную войну, развязанную Россией на территории Словакии" и призвал правоохранительные органы принять меры противодействия.

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