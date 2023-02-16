Парламент Словакии принял решение назвать режим в России террористическим, а Россию - "государством, поддерживающим терроризм", говорится на сайте братиславской газеты Pravda.
"За это проголосовали 78 из 120 присутствовавших на заседании депутатов. В частности, против были депутаты из фракции партии "Курс - социальная демократия"
Такой проект резолюции показывает несогласие Национального Совета государства с проведением специальной военной операции на Украине и считает, что территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях являются составной частью восточноевропейской страны.
Одновременно парламент осудил "гибридную войну, развязанную Россией на территории Словакии" и призвал правоохранительные органы принять меры противодействия.
Путин провёл переговоры с президентом Узбекистана
Лидеры стран обсудили возможные перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества
Турецкие власти планируют снести более 56 тыс. зданий после землетрясения
На данный момент правительство разрабатывает проект по возобновлению жилых территорий в 11 провинциях, затронутых природным катаклизмом
Госдума: хотим защитить русский язык от иностранных слов
Во втором и третьем чтениях нижняя палата Федерального Собрания приняла закон о регулировании употребляемых заимствований
В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника
Объявленная Смольным реформа ЖКХ не повлияла на престиж профессии дворника.