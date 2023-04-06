По итогам Кубка и чемпионата России, а также Кубка Содружества в сезоне 2022/23 союз биатлонистов России (СБР) составил и опубликовал рейтинг лучших спортсменов среди женщин.
Первую позицию заняла Виктория Сливко, набрав 1026 очков. Второе место получила Екатерина Носкова - 1023 очка, а заслуженную бронзу завоевала Анастасия Гореева с 1007 баллами.
Стоит отметить, что в четверг, 6 апреля, Сливко стала победительницей марафона на чемпионате России, финишировав с результатом 1 час 39 минут.
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