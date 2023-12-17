Ученые подтверждают пользу дополнительного сна в выходные

Дополнительный сон в выходные дни, согласно исследованию Китайского Нанкинского медицинского университета, действительно приносит заметную пользу здоровью. Ученые, проанализировав данные 3400 человек, выявили, что те, кто недосыпал в течение недели, но компенсировал упущенное время, добавив два часа сна в субботу или воскресенье, снижали риск сердечного приступа или инсульта на 63%.
В противоположность им, те, кто не наверстывал потерянные часы сна в выходные, сталкивались с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Эти результаты подтверждают ранее проведенные исследования, указывающие на то, что дополнительные часы сна по выходным могут также предотвращать ожирение и депрессию, сообщает Газета.Ру.
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