Ученые подтверждают пользу дополнительного сна в выходные

Дополнительный сон в выходные дни, согласно исследованию Китайского Нанкинского медицинского университета, действительно приносит заметную пользу здоровью. Ученые, проанализировав данные 3400 человек, выявили, что те, кто недосыпал в течение недели, но компенсировал упущенное время, добавив два часа сна в субботу или воскресенье, снижали риск сердечного приступа или инсульта на 63%.

В противоположность им, те, кто не наверстывал потерянные часы сна в выходные, сталкивались с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Эти результаты подтверждают ранее проведенные исследования, указывающие на то, что дополнительные часы сна по выходным могут также предотвращать ожирение и депрессию, сообщает Газета.Ру.