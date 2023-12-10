Ученые: дополнительный 30 минутный сон после сигнала будильника может улучшать работу мозга

Шведские ученые из Института исследования стресса и факультета психологии университета Стокгольма опубликовали результаты исследования в Journal of Sleep Research (JSR), утверждая, что отложенный подъем на 30 минут после сигнала будильника может положительно влиять на работу мозга.
Более половины испытуемых не вставали после первого сигнала будильника, и ученые решили изучить, как это влияет на организм. В ходе двух экспериментов, где участники либо вставали сразу после будильника, либо откладывали его на 30 минут, был измерен уровень кортизола и проведены тесты на когнитивные способности.
Результаты показали, что характеристики сна были схожими в обеих группах, но те, кто спал еще 30 минут после пробуждения, проявили повышенные когнитивные способности и бодрствование. Отложенный подъем после будильника, согласно исследованию, может быть полезным для улучшения работы мозга и настроения, сообщает Общественная Служба Новостей.
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