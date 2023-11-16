Nature: семь часов сна оптимальны для поддержания здорового кровяного давления

Ученые из Института Бейкера в Австралии провели исследование и установили, что регулярный семичасовой сон способствует нормализации биологических ритмов человека и может снизить кровяное давление. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature.
Для определения оптимальной продолжительности сна ученые проанализировали данные более 350 тысяч белых европейцев из Британского биобанка. Исследователи собрали информацию о здоровье участников, их занятости и качестве сна.
Результаты показали, что нарушения сна или работа в ночную смену ассоциированы с повышенным артериальным давлением как у мужчин, так и у женщин всех возрастов. Продолжительность сна менее пяти-шести часов значительно увеличивает риск развития гипертонии. В то же время слишком долгий сон (более семи часов) также оказался вредным для сердечно-сосудистой системы.
Ученые пришли к выводу, что семь часов — оптимальная продолжительность сна, соответствующая циркадным ритмам. Они также отметили, что поддержание правильной продолжительности сна и режима сна может быть дополнительным способом снижения риска развития гипертонии.
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