Nature: семь часов сна оптимальны для поддержания здорового кровяного давления

Ученые из Института Бейкера в Австралии провели исследование и установили, что регулярный семичасовой сон способствует нормализации биологических ритмов человека и может снизить кровяное давление. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature.

Для определения оптимальной продолжительности сна ученые проанализировали данные более 350 тысяч белых европейцев из Британского биобанка. Исследователи собрали информацию о здоровье участников, их занятости и качестве сна.

Результаты показали, что нарушения сна или работа в ночную смену ассоциированы с повышенным артериальным давлением как у мужчин, так и у женщин всех возрастов. Продолжительность сна менее пяти-шести часов значительно увеличивает риск развития гипертонии. В то же время слишком долгий сон (более семи часов) также оказался вредным для сердечно-сосудистой системы.

Ученые пришли к выводу, что семь часов — оптимальная продолжительность сна, соответствующая циркадным ритмам. Они также отметили, что поддержание правильной продолжительности сна и режима сна может быть дополнительным способом снижения риска развития гипертонии.