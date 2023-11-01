JAMA Neurology: уменьшение глубокого сна связано с риском развития деменции

Исследование, проведенное учеными из Института мозга и психического здоровья Тернера в Мельбурне, Австралия, выявило существенную связь между сокращением сна и повышенным риском развития деменции. Полученные результаты были опубликованы в журнале JAMA Neurology.
В исследовании приняли участие 346 человек в возрасте 60 лет и старше, которые участвовали в двух исследованиях сна, проведенных в период с 1995-1998 по 2001-2003 годы. Исследование выявило постепенное снижение продолжительности глубокого сна с возрастом, что указывает на сокращение общего количества сна. В течение последующего 17-летнего наблюдения было зарегистрировано 52 случая деменции.
Даже после корректировки на различные факторы, такие как возраст, пол, генетика, курение и использование снотворных препаратов, антидепрессантов и анксиолитиков, было обнаружено, что каждое однопроцентное снижение продолжительности глубокого сна в год было связано с увеличением риска развития деменции на 27 процентов. Известно, что глубокий медленноволновой сон поддерживает здоровое старение мозга и способствует удалению метаболических отходов из центральной нервной системы, включая белки, которые накапливаются при болезни Альцгеймера.
Авторы исследования предполагают, что дефицит глубокого, медленноволнового сна может быть модифицируемым фактором риска развития деменции. Кроме того, потеря глубокого сна, по-видимому, ускоряется с возрастом, особенно при наличии генетических факторов, которые повышают риск развития болезни Альцгеймера.
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