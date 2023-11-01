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  • Опубликована сегодня в 22:06

Ученые назвали оптимальную продолжительность сна

Исследователи из Норвежского университета Осло провели исследование, чтобы определить, действительно ли обычно рекомендуемые 7-8 часов сна являются идеальной продолжительностью и связан ли недостаток сна с атрофией мозга и снижением когнитивных способностей, которые часто ассоциируются с возрастным слабоумием.Вот что они нашли:

Ученые проанализировали тысячи результатов МРТ головного мозга у людей в возрасте от 20 до 89 лет. Они учитывали различные факторы, включая уровень дохода, индекс массы тела, наличие депрессивных симптомов и продолжительность сна, которая определялась с помощью анкет. Интересно, что большинство участников сообщили, что спали примерно по семь часов за ночь.

После их анализа исследователи пришли к выводу, что продолжительность сна не была связана с атрофией коры головного мозга. Однако они обнаружили корреляцию между максимальным объемом коры головного мозга и продолжительностью ночного сна. В результате они предположили, что оптимальная продолжительность сна составляет около 6,5 часов, а нижний предел - 5,7 часа. Сон, превышающий восемь часов, считался чрезмерным.

В отдельном исследовании, проведенном в 2023 году учеными из Школы психологических наук Джона Монаша и Института мозга и психического здоровья Тернера в Австралии, было обнаружено, что сокращение продолжительности фазы глубокого сна у лиц старше 60 лет было связано с повышением риска развития деменции на 27%. Это исследование подчеркивает важность определенных фаз сна в отношении когнитивного здоровья у пожилых людей.
Хотя идеальное количество сна может варьироваться от человека к человеку, эти результаты показывают, что около 6,5 часов сна могут быть хорошей целью для большинства людей, с акцентом на важность качественного сна для здоровья мозга и когнитивных функций.

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