Ученые рассказали о последствиях хронического недосыпания для организма

Исследователи из Колумбийского университета пришли к выводу, что хронический дефицит сна может вызвать воспаление сосудов. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Nature.

Многие люди, вместо рекомендуемых семи-восьми часов, спят лишь пять-шесть часов. Ученые обнаружили, что даже небольшой недосып может негативно сказаться на состоянии сосудов. Если недосыпание продолжается пять или шесть недель, клетки эндотелия (которые образуют стенки кровеносных сосудов) начинают заполняться окислителями. Эти клетки, не получившие достаточного отдыха, не способны запустить антиоксидантные процессы, которые могли бы предотвратить этот процесс.

Когда эндотелий воспаляется, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, инсульт и кардиосклероз.

Для подтверждения своих гипотез исследователи провели эксперимент с участием тысячи женщин. В первой фазе эксперимента участницы спали в соответствии со своим обычным режимом. Во второй фазе испытуемые ложились спать на полтора часа позже обычного. Качество сна каждой участницы отслеживалось при помощи специальных браслетов.

Оказалось, что дефицит сна действительно вызывает окислительный стресс, что приводит к повреждению клеток. Ученые обнаружили у участниц сниженный уровень белка эндотелиального DCUN1D3, который помогает предотвращать окисление.