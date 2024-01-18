Российские бойцы из второй роты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота прорвались на удерживаемый украинскими националистами плацдарм в селе Крынки Херсонской области, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков.

"Вломились на такой легендарный плацдарм ВСУ на нашем левом берегу Днепра. Битва там идёт серьёзная! Информация не подтверждена, если так - морпехи действительно герои!!!" — написал он.

Журналист добавил, что информация о вторжении морпехов была подтверждена неким источником. Военкор также отметил, что в настоящий момент идет сражение между российскими и украинскими подразделениями.

Известно, что последние несколько дней командование ВСУ стягивало к Крынкам военную технику, включая легкомоторные лодки и катера, а также живую силу. Большая часть боеспособных украинцев, а также иностранных наемников, сражавшихся под Крынками, уже "ушли к Бандере". Сейчас на смену им пришли мобилизованные солдаты, брошенные киевским режимом в качестве пушечного «мяса».