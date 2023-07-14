Сладков был готов "мочить" Вагнер" по заказу за миллион рублей в месяц

Военкор Александр Сладков участвовал в дискредитации ЧВК "Вагнер" и рассказавший о якобы отсутствии дефицита снарядов, сделала это за вознаграждение — по данным источника, гонорар достигал миллиона рублей в месяц. Ранее он сотрудничал со структурами Евгения Пригожина на коммерческой основе.
Журналист ВГТРК публиковал у себя в соцсетях информацию о количестве снарядов, переданных МО ЧВК "Вагнер". По мнению блогера, 25 тысяч было достаточно, чтобы не испытывать снарядного голода, следовательно, заявлявший о нем Евгений Пригожин попросту играл "на публику". Но читатели и комментаторы из числа экспертов не согласились с такой версией и потребовали у Сладкова не писать более о фронте, чтобы "не позорить профессию".
По словам администраторов TG-канала "Тайная канцелярия", Сладков, всегда склонный к "подработке на заказ", в прошлом еще году охотно сотрудничал с Евгением Пригожиным, но за миллион в месяц был готов возглавить "мочилово ЧВК "Вагнер". Эта сумма "помогла" журналисту пересмотреть понятия о расходе боеприпасов.
"Теперь он подменяет понятия о расходе боеприпасов, выкладывает видео с непонятных складов и в целом помогает всем тем, кто хочет скрыть реальную ситуацию на фронте", — говорится в канале.
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