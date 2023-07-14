Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.07.2023 : 90,1757
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.07.2023 : 100,6788
Сладков был готов
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:55

Сладков был готов "мочить" Вагнер" по заказу за миллион рублей в месяц

Военкор Александр Сладков участвовал в дискредитации ЧВК "Вагнер" и рассказавший о якобы отсутствии дефицита снарядов, сделала это за вознаграждение — по данным источника, гонорар достигал миллиона рублей в месяц. Ранее он сотрудничал со структурами Евгения Пригожина на коммерческой основе.

Журналист ВГТРК публиковал у себя в соцсетях информацию о количестве снарядов, переданных МО ЧВК "Вагнер". По мнению блогера, 25 тысяч было достаточно, чтобы не испытывать снарядного голода, следовательно, заявлявший о нем Евгений Пригожин попросту играл "на публику". Но читатели и комментаторы из числа экспертов не согласились с такой версией и потребовали у Сладкова не писать более о фронте, чтобы "не позорить профессию".

По словам администраторов TG-канала "Тайная канцелярия", Сладков, всегда склонный к "подработке на заказ", в прошлом еще году охотно сотрудничал с Евгением Пригожиным, но за миллион в месяц был готов возглавить "мочилово ЧВК "Вагнер". Эта сумма "помогла" журналисту пересмотреть понятия о расходе боеприпасов.

"Теперь он подменяет понятия о расходе боеприпасов, выкладывает видео с непонятных складов и в целом помогает всем тем, кто хочет скрыть реальную ситуацию на фронте", — говорится в канале.

Мир

Горные курорты России, Казахстана и Узбекистана договорились о создании Евразийского альянса горных курортов

Горные курорты России, Казахстана и Узбекистана договорились о создании Евразийского альянса горных курортов

8 июня 2023 г. Руководители горных курортов "Роза Хутор" (Российская Федерация), "Шымбулак" (Республика Казахстан) и "Амирсой" (Республика Узбекистан) начали совместную работу по созданию Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК).

Читать полностью
Подписан Меморандум о сотрудничестве между курортами

Подписан Меморандум о сотрудничестве между курортами "Роза Хутор" и Тайву

Горный курорт "Роза Хутор" и китайский горнолыжный курорт Тайву, расположенный в районе Чонли, городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй, подписали Меморандум о сотрудничестве.

Читать полностью

Общество

Проблемы мусорной реформы в Смольном

Проблемы мусорной реформы в Смольном "свалили" на Пригожина

Петербур﻿гские власти продолжают поиск виновных в проблемах управления городом. На этот раз пробелы в работе чиновников списали на "вмешательство" Евгения Пригожина.

Читать полностью
Новые грани абсурда. Смольный переложил вину за провал мусорной реформы на Пригожина

Новые грани абсурда. Смольный переложил вину за провал мусорной реформы на Пригожина

Петербургские власти продолжают попытки переложить ответственность за провалы город﻿ских программ.

Читать полностью

Новости